56-летний Стас Михайлов изменился до неузнаваемости: выглядит как мальчик

Стас Михайлов считается одним из самых успешных и востребованных артистов на нашей эстраде. Его рабочий график расписан на месяцы вперед.

В последнее время многочисленные поклонники обратили внимание на метаморфозу, произошедшую с их любимцем. По мнению фанатов, Стас Михайлов сильно похудел и словно скинул 15 лет.

Еще сильнее фанатов удивил артист, когда появился на торжественной церемонии открытия фестиваля "Новая волна" в Казани. По мнению комментаторов в Сети, Стас Михайлов изменился до неузнаваемости и теперь похож на мальчика. А меж тем артисту 56 лет, но кто даст?! Некоторые интернет-пользователи судачат, что Стас Михайлов прибег к пластическим операциям, чтобы выглядеть моложе.

Однако сам исполнитель не скрывает, что изменения во внешности связаны со сменой стиля жизни. Певец отказался от вредных привычек. "Я пробовал курить, мне это не понравилось, не понимал, какой смысл в этом, и в 26 лет бросил... Ради чего пить? Говорят, что алкоголь снимает усталость, но в моем случае это самообман. Каждый человек вправе выбирать то, что ему нравится. Мне выпивать не нравится. Если выпил, то и поел больше - это еще одна причина отказа от алкоголя, так как я контролирую вес. И ключевое: я еще не видел людей, которым он бы помог. Честно. Ни в каких количествах. Но я видел разрушенные из-за него жизни, семьи. Моя точка зрения: алкоголь и Стас Михайлов несовместимы", - заявил в недавнем интервью артист.