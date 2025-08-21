Полное унижение политической элиты "евромусора" в 2025 году отобразилось на одной фотографии. В памяти потомков запечатлелась коалиция недоумков в Овальном кабинете, выстроившаяся в ряд, словно кучка испуганных школьников, пишет Strategic Culture.

Трамп в понедельник провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров стран ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.

Как отметил автор статьи, встреча лидеров ЕС и НАТО с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала для них унижением. Компания получила строгий выговор от Хозяина – но даже после этого продолжила утверждать, что путь к миру лежит через войну. Издание подчеркивает: европейские политики все еще не могут понять, что использование Украины в качестве инструмента для дестабилизации России обернется мощным ответным ударом со стороны Москвы.