В столице прошла летняя программа для детей участников СВО

В столице организовали летнюю программу для детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, город комплексно поддерживает семьи участников СВО.

"Столица комплексно поддерживает семьи участников специальной военной операции. Уже второй год подряд мы проводим бесплатную досуговую программу для детей участников СВО, чтобы подарить им положительные эмоции во время каникул. Этим летом ребята занимались творчеством, спортом, музыкой, 3D-моделированием, робототехникой, создавали мультфильмы и посещали экскурсии. Все это время с детьми работали высококвалифицированные педагоги и наставники. Новым и по-настоящему запоминающимся событием для детей стала индивидуальная экскурсия по интеллектуально-выставочному пространству в Гостином дворе в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Ребята прогулялись по нейронному лесу, проверили свой эмоциональный интеллект и смогли изучить организм с помощью интерактивных элементов в музее человеческого тела", – рассказала Анастасия Ракова (цитата по АГН "Москва").

Накануне сообщалось, как городские гранты помогают волонтерам поддерживать участников СВО и их семьи. Так, некоммерческие организации дополняют социальные услуги столицы индивидуальными решениями.