В Египте со дна моря подняли древние статуи

В Египте впервые за четверть века со дна Средиземного моря подняли древние артефакты. У побережья Александрии достали три статуи.

Их обнаружили в затонувшем городе Гераклион - этот крупнейший порт - построили ещё в восьмом веке до нашей эры. Сначала водолазы обмотали тяжёлые находки ремнями, затем с помощью крана переместили на берег.

Специалисты утверждают, что белая мраморная статуя была воплощением древнеримского знатного человека, гранитная посвящена кому-то из времён династии Птолемеев. А у кварцевой в форме сфинкса есть именная рамка фараона Рамзеса II. У всех изваяний отсутствуют головы и ступни, они могли быть повреждены во время землетрясения, которое когда-то затопило Александрию.