Филипп Киркоров сообщил о своем состоянии после падения на сцене "Новой волны"

На торжественном открытии фестиваля "Новая волна" в Казани едва не произошла трагедия. Филипп Киркоров сорвался с лестницы.

Инцидент случился во время его выступления. Несмотря на долгие и тщательные репетиции, Филипп не удержался на ногах, когда ступил на лестницу. На второй же ступеньке силы вдруг покинули Киркорова, и он сорвался на сцену. Несмотря на ЧП, певец как ни в чем не бывало продолжил петь.

А за кулисами, уже после выступления, поп-король пообщался с журналистами. "Всякое бывает. Кто не падал — тот не вставал!" - коротко сообщил Филипп.

Отметим, что в Казань популярный исполнитель прибыл после отпуска в Греции, который он провел в кругу семьи. При этом певец, как отметили особо наблюдательные поклонники, явно прибавил в весе. У артиста пропали болезненная худоба и впалые щеки. Фанаты, которые беспокоились за самочувствие Филиппа, увидев его свежие фото, облегченно выдохнули. Сам Киркоров не скрывает, что набрал лишний вес.

"Наел килограммов, наел. Надо скидывать срочно. А тут в Казань приехал, сразу угостили чак-чаком и всякими сладостями. И все так вкусно! Невозможно себе отказать в этом. Поправился на десять килограмм", - рассказал о своем состоянии Киркоров Starhit.