Спасатели эвакуировали более десятка человек из горящей новостройки в Москве

Спасатели эвакуировали 13 человек из горящей новостройки на юго-западе Москвы. Три человека спасены, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС России.

В ведомстве сообщили, что возгорание возникло в строящемся четырехэтажном здании, расположенном на Профсоюзной улице. Сотрудники МЧС применили спасательные устройства, чтобы помочь покинуть постройку троим рабочим. Еще 13 человек эвакуировались.

По последним данным, пожар оперативно ликвидирован на площади пять квадратных метров. Как сообщается, горела электропроводка и строительный мусор. Пострадавших нет, сообщило ведомство в Telegram-канале.