Масштабные торжества запланированы в честь Дня государственного флага

Россия отмечает один из самых важных и значимых праздников - День государственного флага. В цвета триколора сегодня раскрашена вся страна. Бело- сине-красные полотнища украсили центральные улицы и площади каждого города и населенного пункта. В честь знаковой даты запланированы масштабные торжества - концерты, флешмобы и автопробеги. С трёхцветным стягом связаны многие славные страницы нашей истории. И сегодня он объединил миллионы людей, прошлое, настоящее и будущее великой страны.

Этой ночью на Садовом кольце танцевали, пели, даже водили хороводы. Столица не спала, встречая День российского флага традиционным автопробегом. У каждого участника - своя история, вписанная в историю страны. Иван Прохоров вместе с семьей приехал на чёрной "Волге", выпущенной еще в 60-е годы. Сегодня легендарный отечественный автомобиль гордо везёт российский триколор.

Вся Москва торжественно украшена. Флаги развеваются на центральных улицах, мостах, правительственных зданиях. Самый большой стяг по традиции развернут у Музея Победы на Поклонной горе. Его площадь - более тысячи квадратных метров - уникальный триколор занесён в российскую "Книгу рекордов и достижений".

По всей стране - от Камчатки до Владивостока, от Сибири до Кубани - развеваются большие и малые флаги России, звучат песни и стихи, поют гимн. Огромные триколоры украшают водопад Тихая бухта на Сахалине, Титовскую сопку в Чите, Троицкий мост в Санкт-Петербурге.

Узнаваемые во всем мире бело-сине-красные цвета давно шагнули за пределы Земли и представлены на борту Международной космической станции, где мы работаем на благо свое страны и всего человечества. Артековцы по традиции провели автопробег вдоль побережья Крыма. А после устроили патриотический флешмоб с российским триколором.

Российскому флагу - более 300 лет, он родился вместе с первыми военными кораблями, и до 19 века использовался преимущественно на флоте. На Сахалине вспоминают, как именно здесь в 1806 году русские мореплаватели впервые водрузили в новых владениях России два флага - Андреевский и государственный - бело-сине-красный. С тех пор он прочно закрепился и на суше. И сегодня для каждого жителя страны имеет свое особое значение.