В Донецкой республике задержаны двое агентов украинских спецслужб, причастных к подрывам автомобилей и подготовке других терактов. Как сообщили в ФСБ, местный житель был завербован Киевом через иностранный мессенджер. Радикалу поручили искать сообщников и передавать им взрывные устройства.

Так, пособник неонацистов связался со своим знакомым, который ранее уже сотрудничал с украинской разведкой. Оба террориста причастны к подрывам автомобилей чиновников в Херсонской области и ДНР, а также готовили нападения на участника СВО.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Госизмена", "Теракт" и "Незаконное приобретение взрывчатых веществ или устройств". За эти преступления предусмотрено до 20 лет тюрьмы, а в некоторых случаях - пожизненное лишение свободы.