Новые детали развода Преснякова и Красновой: "Никита весь в музыке, а Алена мечтала о полноценной семье с малышом"

Никита Пресняков и Алена Краснова разводятся после десяти лет совместной жизни. 19 августа они сделали официальное заявление о расставании. Супруги не назвали конкретную причину развода, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились.

В Сети ходят самые разные слухи, почему Пресняков и Краснова разводятся. Свой комментарий об этой ситуации дала модель Алена Кравец. Она призналась, что изначально не верила в то, что этот брак так долго продлится.

"У Никиты перед глазами пять браков бабушки, два гражданских и один законный муж матери. У него просто не было примера долгого брака у родственников. К тому же, у него сложный характер", - высказалась Кравец.

Модель усомнилась в том, что Алене Красновой не хватало достатка, как ранее судачили в Сети. Скорее, считает Кравец, ей не нравилось, что ее называли женой внука Пугачевой или женой сына Орбакайте. К тому же, полагает модель, не укреплял отношения и тот факт, что у Алены и Никиты не было детей, хотя они уже давно вместе.

"Никита весь в музыке, в творчестве, а Алена мечтала о полноценной семье с малышом", - высказала свою версию Кравец Teleprogramma.org.