Президент США выступит с официальным заявлением

Официальное заявление сделает в пятницу, 22 августа президент США. О планах Дональда Трампа сообщило издание Roll Call со ссылкой на график Белого дома.

По данным СМИ, Трамп обратится к американцам из Овального кабинета. Выступление запланировано на 12:00 – это 19:00 по московскому времени. О теме заявления пока не сообщается.

Ранее Трамп заявил, что ситуация по мирному урегулированию на Украине прояснится в течение следующих двух недель. Кроме того, появились сообщения об отправке трех кораблей ВМС США к берегам Венесуэлы для операции против наркокартелей.