ВС России ликвидировали командование 77-й бригады ВСУ

Командование 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировано. По предоставленным разведкой координатам ВС России вечером в четверг нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, разведка вычислила, что командиры 77-й бригады вместе со штурмовыми отрядами в последнее время базируются в подвале школы в селе Лесная Стенка. В результате взрыва ФАБ-3000 30 военных ВСУ уничтожены сразу, еще несколько десятков остались под завалами.

Как сообщается, всего ликвидировано около полусотни украинских военных. 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ дважды с момента начала спецоперации награждал Владимир Зеленский.