В Минобороны России отчитались о новом успехе наших военных. В ходе активных действий были освобождены населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Днем ранее появилась информация, что подразделениями "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Александро-Шультино в ДНР.

Ранее стало известно, что пункты временной дислокации двух бригад ВСУ уничтожены в районе населенных пунктов Константиновка и Гремяч. ВС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Также в ночь на 21 августа наши войска нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине. российские войска использовали около 30 крылатых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, а также несколько сотен беспилотников "Герань" и "Гербера". Целями стали объекты в Мукачево, Львове и Луцке.