Спасатели из России, Китая и Монголии отработали ликвидацию последствий землетрясения

Первые совместные учения спасателей из России, Китая и Монголии успешно завершились в Хабаровске. В течение нескольких дней специалисты из трех стран отрабатывали навыки и умения при ликвидации последствий условного землетрясения.

На базе учебного полигона МЧС развернули международный штаб и полевой лагерь, а также подготовили площадки для практических занятий. Условия были максимально приближены к реальным. Обрушенные и поврежденные здания, отключение электричества и водоснабжения, десятки условных пострадавших.

По итогам мероприятия глава российского МЧС Александр Куренков высоко оценил слаженность действий спасателей и пожарных из приграничных государств. Наиболее отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные медали. Также было принято решение проводить подобные учения раз в два года поочередно на территории трех государств.