В Москве обсудили возрастающую роль патриотического воспитания

Роль вузов в достижении национальных целей развития - одна из ключевых тем, которую обсуждают в Москве. В столице сегодня стартовало большое рабочее совещание с проректорами, ответственными за молодежную политику.

На площадке Национального центра "Россия" собрались представители нескольких сотен высших учебных заведений страны. В преддверии нового учебного года они изучают актуальные направления воспитательной работы, делятся успешными практиками, знакомятся с проектами Министерства образования.

Как отмечают организаторы, важным фактором в современных условиях является возрастающая роль патриотического воспитания.