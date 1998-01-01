ФСБ задержала двух агентов СБУ в Приморье

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Приморье двух агентов СБУ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники полностью осознавали, что их действия направлены против безопасности страны.

Причастными к сотрудничеству с украинскими спецслужбами оказались граждане России 1990 и 1998 годов рождения. По заданию представителей Службы безопасности Украины они планировали сбор сведений о военных объектах Минобороны, дислоцированных на территории региона.

Возбуждены уголовные дела по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Следствие устанавливает все обстоятельства преступлений, злоумышленники арестованы, передает ТВЦ.