Собянин и Лут посетили фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства страны Оксана Лут посетили фестиваль "Вкусы России". Который проходит в эти дни на ВДНХ. Участие в нём принимают представители 75 регионов. Для посетителей представлены свыше 300 продуктовых брендов.

Каких сыров здесь только нет. Копченые, с травами. И, конечно, самые любые, классические. Вкусы России самые разнообразные. Из Псковской области на ВДНХ привезли сбитень. Травы для него собирали не только в своем регионе, но и в Карелии. Готовят напиток по древнерусскому рецепту с базиликом, душицей, корицей, гвоздикой, зверобоем и другими травами и специями.

А еще томленый имбирь для иммунитета. С лимоном, брусникой. И все - без сахара. Ну а здесь раздолье для любителей клубники. У этих фермеров из Костромской области – 4 гектара полей с этой вкусной ягодой.

А еще клубничные трюфели и помадки. Невозможно пройти мимо ароматного хлеба Удмуртии. Не устоял даже Мэр Москвы Сергей Собянин.

Фестиваль "Вкусы России" проходит в Москве уже в четвертый раз. Поэтому многие сюда приезжают к продавцам, как к хорошим знакомым. И закупают любимые продукты огромными сумками.

На площадке фестиваля можно не только купить что-то вкусное, но и узнать много нового. В этом году особое внимание - образовательной программе. В школе фермеров дети научатся проверять качество молока. А еще узнают, как свойства почвы влияют на урожай.

Ждет гостей фестиваля и развлекательная программа. С кулинарным уклоном.