В Москве в выходные пройдет электрофестиваль и полумарафон "Лужники"

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдёт в субботу в столице на Зубовской площади. А на Садовом кольце состоится торжественный парад.

Там проедут электробусы, электромобили и электромотоциклы. Движение для остального транспорта на целый день закроют. А те, кто захочет проехать на личном экотротранспорте, должны зарегистрироваться на сайте Дептранса.

А вот в воскресенье в городе пройдёт полумарафон "Лужники". Маршрут будет проложен по набережным Москвы-реки с видом на знаковые достопримечательности столицы. В том числе высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль. Уже с утра движение транспорта будет закрыто. Снимать ограничения планируют постепенно.