На строящейся станции метро "Звенигородская" приступили к одному из самых масштабных этапов

На строящейся станции метро "Звенигородская" Рублёво-Архангельской линии началась черновая отделка. Специалисты возводят кирпичные перегородки, для разделения пассажирских зон и служебных помещений. Всего их будет свыше 360 - для размещения инженерных систем и оборудования.

Горнопроходческий щит, гигантский "подземный крот" свою работу уже завершил. Теперь настаёт этап отделки: рабочие укрепляют и выравнивают стены тоннелей, начинают монтировать инженерные системы. Маршрут был непростым, и на ряде участков строителям пришлось применять горный способ проходки. Качество — в приоритете, здесь используют лучшие материалы, рассчитанные на века.

"Одна из особенностей – тюбинги с металлоизоляцией, они нам необходимы для того, чтобы через 50 -100 лет при образовании кастовых пород не было деформации тоннеля", - рассказал Иван Белобородов, руководитель проекта.

Совсем скоро эти подземные залы преобразятся. Вместо строительной пыли появится светлое пространство с высокими сводами. А удобные выходы будут вести прямиком к жилым кварталам, паркам и автобусным остановкам.

"Станция будет в светло-серых тонах, на полу будет уложен светло-серый гранит, стены выполнены из панелей с эффектом зеркального покрытия", - пояснил Александр Бирин, руководитель строительства компании-генподрядчика.

Сейчас рабочие приступили к одному из самых масштабных этапов — возведению перегородок и зонированию пространства. Задача не из простых, ведь "Звенигородская" - это целый подземный город, ее общая площадь более 22 тысяч квадратных метров, это как целых три футбольных поля.