В Оружейной палате открылась выставка архитектурной графики XIX века. Представленные в экспозиции чертежи реставрировали более 15 лет.

Экспонаты требовали к себе особого трепета: ведь теперь это не только карандашные наброски великих архитекторов, но и исторические документы. Именно по этим чертежам и проходило восстановление залов музея Московского Кремля.

В экспозицию вошло более 775 работ. Посетители увидят эскизы Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты и смогут сравнить задумку и воплощение.