Мэр Москвы поручил продолжить развитие сети центров госуслуг "Мои документы"

Столица продолжает развивать московский стандарт госуслуг. Доклад о развитии сети центров "Мои документы" рассмотрел Президиум московского правительства.

Как говорится в Телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина, в настоящее время в городе — около 140 центров "Мои Документы", включая восемь окружных флагманских офисов, а также Дворец госуслуг, который находится на ВДНХ.

"Мои Документы" заменили больше 1,2 тыс. приёмных различных органов власти. Сервисы постоянно развиваются. Так, видя запрос жителей, центры госуслуг начали обучать горожан цифровой грамотности. Кроме того, расширяются темы для видеоконсультаций с сотрудниками офисов, а по ряду услуг сферы ЖКХ предусмотрена возможность сразу их оформить", - говорится в сообщении.

Более подробная информация — на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в московских офисах "Мои документы" работают более десяти тысяч специалистов, которые ежедневно обрабатывают свыше 300 обращений.