ВС России уничтожили батальон бригады "Азов"*

Сдавшийся в плен боевик бригады "Азов"* сообщил об уничтожении своего батальона. По слова Дмитрия Баранова, его подразделение три дня назад почти полностью ликвидировано под Красным Лиманом в Донецкой народной республике.

По словам пленного военнослужащего, от батальона, в котором он служил, осталось человек 15. Остался ли в живых кто-либо на сегодняшний день, боевик не знает. Бывший военнослужащий призвал сослуживцев сдаваться в плен, подчеркнув, что это для них будет единственным способом выжить.

Ранее появились сообщения о бегстве командиров "Азова"* с передовой в тыл. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, командиры отошли за реку Оскол, передает ТАСС.

*Запрещенная в России террористическая организация