Дочь Заворотнюк показала фото со свадьбы: выбрала черное платье

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна некоторое время назад вышла замуж. О своем избраннике она предпочитает не распространяться. Но известно, что ее муж по долгу службы курсирует между Россией и ОАЭ, соответственно, вместе с ним туда-сюда путешествует и Анна. Впрочем, в последнее время Заворотнюк находится в Москве.

Здесь Анна занимается воспитанием сына Марселя. Мальчик появился на свет весной и стал настоящим утешением для семьи, которая год назад потеряла Анастасию Заворотнюк. Анна с головой ушла в заботы о ребенке, однако успевает находить время заниматься и собой и даже выходить в свет.

Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала фотографию со свадьбы. Для торжественного мероприятия Анна выбрала черное платье-бюстье без рукавов длиной в пол. Волосы Заворотнюк убрала в высокую прическу.

"Любовь в воздухе", - коротко подписала кадр наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Анне, а некоторые удивились такому выбору цвета наряда. Кое-кто из интернет-пользователей припомнил, что Заворотнюк до сих пор не показывала ни единого кадра со своей свадьбы, и выразили надежду, что когда-нибудь они все же увидят заветные снимки.