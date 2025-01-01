Изучение английского в школах России решили сократить до двух часов в неделю

Количество часов на изучение английского языка в 5-7-х классах с 1 сентября сокращается до двух в неделю. Проект приказа разработало Минпросвещения России. В документе также указано, что с 2026 года планируется сокращение количества уроков по немецкому языку.

Как сказано в проекте приказа, общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, - 408 часов. Уточняется, что в это число входят по 68 часов в каждом из пятых, шестых и седьмых классов – то есть по 2 часа в неделю.

По замыслу Минпросвещения, с 1 сентября 2025 года нововведение должно коснуться также испанского, китайского и французского языков. Что же касается немецкого, то новые правила будут применяться при приеме на обучение по программе начального общего образования, начиная с 2026-2027 учебного года, передает ТАСС.