Умер певец Ярослав Евдокимов

Сегодня, 22 августа, супруга Ярослава Евдокимова Ирина сообщила о смерти знаменитого артиста. Печальной новостью она поделилась на его официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!" - сообщила убитая горем вдова.

Ярославу Евдокимову было 78 лет.

Напомним, что будущий артист родился в Беларуси и большую часть жизни, в том числе и музыкальная карьера, прошла именно там. В 1985 году Ярослав Евдокимов с песней "Майский вальс" выступил на фестивале "Песня – 85". Композиция получила большой успех, а исполнение Евдокимова было признано каноническим, хотя за нее брались и другие артисты, среди которых, например, был Иосиф Кобзон.

Однако визитной карточкой Евдокимова стала песня "Фантазер", которую он исполнил в 1989 году.