Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Венера переезжает в роскошный знак Льва до 19 сентября и добавляет вам блеска. Смело экспериментируйте с образом и творческими идеями.

Тельцы

Впереди три недели на создание нового и долговечного. Венера вдохновляет на красивые семейные традиции, о которых вы всегда мечтали.

Близнецы

Представителям этого знака Венера поможет выбрать хороший автомобиль или телефон, а также найти общий язык даже с теми, с кем это казалось невозможным.

Раки

Хватит экономить! Венера намекает: немного побаловать себя - очень мудро. Начинайте планировать покупки, которые будут долго радовать.

Львы

Венера врывается в ваш знак ярким фейерверком! Под ее покровительством внешние данные и хорошие манеры. Они откроют перед вами любые двери.

Девы

Скорее всего, в этом году вы захотите отметить свой день рождения в узком кругу. И правильно сделаете: получится душевно и очень атмосферно.

Весы

Вы и без Венеры умеете быть звездой соцсетей, но теперь ваш шарм станет просто магическим. Впереди сезон дружеских тусовок и знакомств.

Скорпионы

Венера добавит блеска вашей карьере или бизнесу - именно сейчас стоит показать миру свои таланты. Шансы получить признание очень высоки.

Стрельцы

Венера вдохновляет исследовать красоту мира - от новых стран до местных достопримечательностей. Решили, куда планируете съездить?

Козероги

Вопросы финансов с партнером будут решаться легче, чем обычно. Венера добавляет щедрости и взаимного доверия в ваши совместные проекты.

Водолеи

Вам можно только позавидовать! Впереди три недели свиданий, романтики, жарких любовных признаний, а также развития бизнес-партнерств.

Рыбы

Скорее открывайте свой любимый маркетплейс, чтобы заказать что-то для здоровья и красоты. Именно в этих сферах Венера будет вам помогать.