Названа причина смерти Ярослава Евдокимова

Сегодня, 22 августа, не стало прославленного белорусского артиста Ярослава Евдокимова. Печальную новость сообщила его жена Ирина. Сейчас же появилась информация, что стало причиной смерти известного исполнителя.

Как утверждает SHOT, у Ярослава Евдокимова была продолжительная болезнь, последний год он лечился заграницей. В итоге у артиста остановилось сердце.

Свои последние дни, сообщает телеграм-канал, Евдокимов, который находился в Европе, провел в одном из итальянских городов, по которым путешествовал.

В России некогда популярный в нашей стране исполнитель давно не выступал.

Напомним, Ярослав Евдокимов родился в Беларуси и большая часть жизни, в том числе и музыкальная карьера, прошла именно там. В 1985 году артист с песней "Майский вальс" выступил на фестивале "Песня – 85". Композиция получила большой успех, а исполнение Евдокимова было признано каноническим, хотя за нее брались и другие артисты, среди которых, например, был Иосиф Кобзон. Однако визитной карточкой Евдокимова стала песня "Фантазер", которую он исполнил в 1989 году.