В Крыму накрыли узлы связи украинских мошенников

Сегодня ФСБ сообщила о ликвидации в Крыму сети узлов связи, которую использовали украинские телефонные мошенники. Задержаны организаторы.

Телекоммуникационное оборудование, ноутбуки, мобильные телефоны и более 800 сим-карт различных операторов. Настоящая подпольная серверная размещалась в небольшой квартире. Узел связи в Симферополе удаленно использовали украинские колл-центры.

"Сотрудниками ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержаны два организатора, прибывших в Крым из Республики Татарстан. Мужчины 1988 и 2005 годов рождения по указанию украинских кураторов арендовали в г. Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - сообщила Елена Варламова, официальный представитель УФСБ России по РК.

Задержанные должны были следить за состоянием оборудования, менять сим-карты. За это украинские кураторы платили им по 600 долларов еженедельно и компенсировали аренду жилья.

Мошенники звонили россиянам из-за границы, представлялись операторами сотовой связи и под предлогом продлить договор узнавали коды доступа к Госуслугам. Дальше схема отработанная – на имя жертвы оформляли микрокредиты, а вернуть средства требовали на якобы "безопасные", но на самом деле подставные счета.

Задержанным грозит уголовная ответственность. Спецслужбы продолжают работу по выявлению пособников. Устанавливают причастных, в том числе и в других регионах России.

Распознать мошенников не так сложно, напоминают специалисты. Сотрудники спецслужб, правоохранительных органов, представители госвласти или кредитно-финансовых организаций никогда не звонят через мессенджеры и не требуют называть какие-либо коды, переводить деньги на так называемые "безопасные счета" или передавать сбережения третьим лицам.