Трамп пришел в ярость из-за удара Украины по нефтепроводу "Дружба"

Президент США очень разозлен из-за атаки Украины на нефтепровод "Дружба". Дональд Трамп не рад таким новостям. Американский лидер дал свою оценку действиям Киева в беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Тем временем Венгрия и Словакия призывают Еврокомиссию охладить пыл Киева и заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу. По "Дружбе" нефть поступает из России в Европу. Как сказано в письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара, направленном в Брюссель, без этого трубопровода безопасное снабжение этих государств нефтью просто невозможно.

Новый удар ВСУ был нанесен по инфраструктуре трубопровода на российско-белорусской границе в ночь на 22 августа. В результате поставки нефти в Венгрию и Словакию из России могут быть приостановлены минимум на пять дней. Сийярто и Бланар призвали Еврокомиссию принять меры против Украины, заставить ее прекратить нападения на нефтепровод, передает Reuters.