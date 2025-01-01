Лукашенко: Путину предлагали ударить "Орешником" по офису Зеленского

Ударить "Орешником" по Банковой улице в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского. Предлагали президенту России. Однако Владимир Путин запретил подобную активность, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами.

Ранее белорусский лидер заявил, что "Орешник" разместят на территории страны к концу 2025 года. По словам Лукашенко, он договорился об этом с Владимиром Путиным в мае 2025 года в Волгограде. Российский президент высоко оценил применение "Орешника" в боевых условиях и заявил, что в России уже разворачивается серийное производство этого ракетного комплекса.

Как передает Telegram-канал "Пул Первого", Лукашенко также прокомментировал саммит на Аляске. Белорусский лидер похвалил Трампа за отлично исполненную роль посредника. Президент Беларуси отметил, что "не болеет хотелками" по организации переговоров по Украине в Минске, но если надо — все сделает.