Вдова раскрыла подробности смерти Ярослава Евдокимова

22 августа умер прославленный белорусский певец Ярослав Евдокимов. Печальную новость сообщила его супруга Ирина. Она же раскрыла детали смерти артиста.

Ярослав Евдокимов умер в одной из минских больниц. Известный певец длительное время лечился от рака легких. Тем не менее, до последнего Евдокимов пытался вести активный образ жизни, путешествовать и проводить время с родными. И все же рак победил. Артист скончался на 79-м году жизни, сообщает SHOT.

Также сообщается, что прощание и похороны Ярослава Евдокимова пройдут в Минске. В столице Беларуси живет его дочь Галина от второго брака.

Напомним, Ярослав Евдокимов прославился в 80-ых годах. Его песня "Фантазер" стала настоящим хитом. Кроме того, известный певец исполнял "Зачарованную", которую многие слышали в версии "Песняров", а также "Завируху" (наряду с "Верасами").