Предводитель киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все инициативы американской стороны по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал в пятницу, 22 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как уточнил российский дипломат в интервью NBC, Зеленский ответил "нет" на все предложения президента США Дональда Трампа по украинскому кризису, которые Соединенные Штаты считают необходимыми ради восстановления мира.

В то же время Россия согласилась проявить "определенную гибкость" по нескольким пунктам, которые были озвучены Трампом в рамках обсуждения урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Лавров.

Также глава МИД России отметил, что личная встреча российского лидера с Зеленским еще не запланирована, однако Владимир Путин будет к ней готов, когда для этого появится повестка.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт мирным путем — шансы на это политик оценил как разумные. Если достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине не удастся, Соединенные Штаты прекратят поддержку киевского режима, пригрозил Трамп.