Лукашенко рассказал, почему Трампу пришлось ему перезванивать: "Враги вмешались"

Телефонная беседа между президентами Беларуси и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом, состоявшаяся 15 августа, проходила не без загвоздок. Об этом рассказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в какой-то момент связь начала прерываться — Трампу пришлось перезванивать белорусскому коллеге. Президент Беларуси отреагировал на это шуткой: "Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор" (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко высоко оценил роль и участие американского лидера в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, назвав его понимающим человеком. По мнению белорусского президента, Трамп "классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям".

Также Лукашенко отметил, что президент Соединенных Штатов искренне настроен на мир, однако "ему бы побольше таких надежных людей — я думаю, польза от этого будет".

Тем временем американская сторона продолжает участвовать в подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что "Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы".