Агенты ФБР США ворвались в дом экс-советника Трампа по нацбезопасности

Обыск у бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности Джона Болтона провели агенты ФБР. Сотрудники спецслужбы ворвались в дом Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, в 7 часов утра. Обыск проходит в рамках громкого расследования в области национальной безопасности, сообщает The New York Post.

Директор ФБР Кэш Патель сопроводил информацию о рейде заявлением о том, что никто не стоит выше закона. Расследование, как утверждается, связано с секретными документами. Оно было начато несколько лет назад, но администрация Байдена закрыла его "по политическим причинам".

В 7:32 утра в аккаунте Болтона на сайте X появилось сообщение с критикой подхода Трампа к войне России с Украиной. Ранее политика обвиняли в том, что он включил секретную информацию в свою книгу 2020 года "Комната, где это произошло". Президент США боролся за отмену публикации из-за раскрытия национальных секретов. Трамп утверждал, что Болтон нарушил договор о неразглашении, подписанный в качестве условия его приема на работу.