Состояние больного раком короля Карла III резко ухудшилось: не может ходить без помощи

Король Карл III сообщил, что борется с раком полтора года назад. Монарх уверял, что ему провели операцию и болезнь отступила. Однако из дворца поступают тревожные новости, 76-летнему сыну Елизаветы II становится хуже.

"Он очень слаб и понимает, что конец близок. Сейчас Карл III передвигается с тростью и прикладывается к виски, чтобы заглушить боль и отчаяние, которые он испытывает. Это печальный конец для него, но, как король продолжает всем говорить, он делает все возможное, чтобы держать себя в руках", — сообщил изданию RadarOnline один из работников дворца.

Из Лондона Карл III уехал на лето в свое поместье в Сандрингеме. На одном из снимков, размещенных на официальной странице короля в соцсети, видно, что он монарх опирается на деревянную трость. Поговаривают, что король просто не может даже стоять без поддержки.

"В последние месяцы состояние его здоровья значительно ухудшилось. Трость – это нечто большее, чем традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью", — отметил инсайдер.

Отметим, что трость уже давно стала визитной карточкой выходов Карла III в свет. Хотя официальные представители дворца ранее настаивали, что это были исключительно традиционные аксессуары для загородных ярмарок, а не вспомогательные средства для слабеющего короля.