Киркоров рассказал, как изменилась его жизнь из-за неизлечимой болезни

В последнее время Филипп Киркоров выглядит неважно, считают фанаты в Сети. Вначале поклонники обратили внимание на то, как сильно похудел поп-король. Потом с ним и вовсе случилось несчастье.

Еще весной артист серьезно пострадал на концерте в Санкт-Петербурге. В мае у поп-короля отечественной эстрады диагностировали ожог второй степени, бурсит (воспаление слизистой сумки), частичный некроз кожи и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов). Артист долго не обращался за медицинской помощью, усугубив тем самым ситуацию.

С тех пор прошло несколько месяцев, однако рана у Киркорова не заживает. Поползли слухи, что артист страдает от неизлечимого заболевания - сахарного диабета.

На фестивале "Новая волна" в Казани Филипп Киркоров подтвердил информацию о неутешительном диагнозе. "Я и не скрывал никогда, что у меня сахарный диабет. Вы плохо читаете мои интервью. Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет, потому рука очень плохо заживала", - заявил журналистам поп-король.

Певец рассказал, как изменилась его жизнь из-за неизлечимой болезни. "Много спорта и правильное питание. Вот это, наверное, самое главное. Все наши болезни от неправильного образа жизни и неправильного питания. Это, конечно, противно - есть по утрам каши, но что делать… Приходится", - поведал артист "КП".

И все же Филипп не унывает. Он продолжает активно работать, несмотря на недуг, а еще сообщил, что поправился на семь килограммов. Однако сам певец считает, что выглядит прекрасно.

"Худой — плохо, поправился — плохо. Не знаю. Сейчас по-моему тот самый вид, который мне надо. Чувствую себя лучше всех", - отрезал певец.