Китайские власти накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в КНР 31 августа и 1 сентября, выдали порцию завуалированной критики в адрес Соединенных Штатов.

Как отмечает Bloomberg, в Пекине заявили, что "определенная страна" ставит собственные интересы выше интересов других государств и угрожает подобным подходом глобальной стабильности.

Официальный представитель китайского МИД Лю Бинь заявил, что руководящие принципы и основной дух ШОС, в противовес такой политике, выходят за рамки устаревших концепций в виде попыток столкнуть цивилизации и задействовать менталитет холодной войны.

Ранее в Соединенных Штатах признали, что Россия выигрывает борьбу за влияние в долгосрочной перспективе, несмотря на все попытки противодействия со стороны Запада. Об этом говорит, в частности, то, что Россия сумела перенаправить потоки нефти в Индию и Китай, которые покупают миллионы баррелей со скидкой.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наши партнеры не боятся пошлин, которыми пригрозил президент США Дональд Трамп. Дипломат отмечал, что не видит, как из-за этих угроз "они могут отказаться от своей независимой политики".