Рютте: НАТО будет активно укреплять ВСУ по завершении конфликта Украины с Россией

Североатлантический альянс будет активно участвовать в развитии Вооруженных сил Украины (ВСУ) после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал в пятницу, 22 августа, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам нидерландского политика, мирное урегулирование будет включать в себя два уровня. На первом уровне произойдет "заключение какого-то мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого", чтобы ВСУ "были максимально усилены и могли выдержать любые трудности".

В качестве второго шага, по словам Рютте, потребуется сформировать "послевоенные украинские силы для продвижения вперед", а НАТО будет активно в этом участвовать, сообщает РИА Новости.

Ранее глава итальянского кабмина Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без приема в Североатлантический альянс, обязав членов блока в течение суток согласовать военную поддержку киевского режима, если Россия возобновит боевые действия. Этот план получил название "НАТО-Лайт".

Что касается идеи отправить на Украину западных военных, согласия внутри "коалиции желающих" по этому поводу нет. Так, глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий подчеркнул, что "это не лучшее решение".