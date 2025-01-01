"Роскосмос" запустит авиарейс для наблюдения за лунным затмением

Любоваться лунным затмением в этом году можно не только с Земли, но и с борта самолета. "Роскосмос" 7 сентября 2025 года запустит специальный рейс для наблюдения за астрономическим явлением.

Как сказано в Telegram-канале госкорпорации, акция организована "Роскосмосом", научно-технической гильдией "Рубежи науки" и Внуково-3. Борт вылетит из Москвы и возьмет курс на Полярный круг. Во время полета, который продлится четыре часа, комментировать астрономическое явление будут астроном Владимир Сурдин, "охотник за затмениями" Станислав Короткий и действующий российский космонавт.

7 сентября 2025 года Луна будет скрыта тенью Земли почти 1,5 часа. Как сообщили в Московском планетарии, полное затмение спутника продлится с 18.28 до 23.55 мск. Луна изменит свою окраску и приобретет красноватый оттенок.