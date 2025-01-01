Фасады здания Зоологического музея МГУ отреставрируют до конца года

Фасады углового здания Зоологического музея МГУ будут отреставрированы до конца 2025 года, сообщила пресс-служба столичного департамента культурного Москвы.

"Зоологический музей Московского государственного университета состоит из двух корпусов, расположенных на ул. Большая Никитская и ул. Моховая. Это выдающийся образец неоклассицизма авторства известного архитектора Константина Быковского и одно из первых в Москве специализированных музейных зданий. Именно здесь разворачивались события, описанные в знаменитой повести Михаила Булгакова "Роковые яйца". Специалисты приступили к реставрации фасадов этого исторического памятника. Они приведут в порядок поверхности стен и белокаменный цоколь здания. Богатый лепной декор с изображениями ящериц, птиц, волков, медведей и других животных также планируется отреставрировать – его расчистят от красочных слоев. Утраченные декоративные элементы, окна и двери воссоздадут по сохранившимся историческим образцам", - отметил глава департамента Алексей Емельянов.

Во время работ учреждение будет функционировать в обычном режиме