На распространившихся в Сети кадрах, предположительно, полыхает нефтеперекачивающая станция рядом с городком Унеча Брянской области. Объект является частью трубопровода "Дружба", по которому Венгрия и Словакия получают нефть из России. Вернее, получали. Потому как после атаки, сообщил глава венгерского МИДа Сийярто, поставки временно приостановлены.

Это уже третий удар по "Дружбе" за месяц. И второй только за эту неделю. Газопровод был атакован Украиной в понедельник. Во вторник прокачку нефти удалось возобновить. И вот новый целенаправленный удар. В Будапеште считают, что таким образом Киев пытается втянуть Венгрию в конфликт. При этом все попытки вразумить киевский режим натыкаются на откровенное хамство.

Как пишут СМИ, в ярость от откровенно враждебных действий Украины пришли и в Братиславе. Угроза энергетической безопасности Словакии неприемлема, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар. Вместе с венгерским коллегой он теперь требуют от властей Евросоюза повлиять на Киев и положить конец этим террористическим актам.

Впрочем, рассчитывать на то, что Брюссель отреагирует, не стоит. Там и раньше обещали как-то повлиять на Киев. Но атаки на нефтепровод "Дружба" не прекращаются. Виктор Орбан понял это давно, решив сразу жаловаться повыше. А именно Трампу, письмо к которому и ответ президента США премьер-министр Венгрии опубликовал на своей странице в соцсетях. Американский лидер написал на обращении от руки: "Виктор, я не рад это слышать. Я очень зол. Расскажите Словакии, что вы – мой хороший друг".

То, что Штаты смогут повлиять на Киев, шансов гораздо больше. Впрочем, у самого Орбана тоже есть для этого инструменты. Он, например, может запретить поставлять Киеву электроэнергию. То же самое в состоянии сделать и Словакия. В этом плане эти два государства являются крупнейшими донорами Украины.