Москва ради урегулирования украинского конфликта согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, предложенных Вашингтоном во время саммита президентов России и США на Аляске. Об этом рассказал министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. А вот Киев, напротив, отверг все требования Дональда Трампа, которые тот озвучил Зеленскому на встрече в Белом доме. В стремлении продолжать войну до последнего украинца главаря киевского режима поддерживают и его европейские кураторы.

Репортаж Петра Вершинина.