Любовник Дибровой слил шокирующее видео, как его дети пытаются сбежать из дома: "Больно. Я не хочу. Отпусти меня, мама"

Любовник Полины Дибровой Роман Товстик, по слухам, обустраивает новое семейное гнездышко. Ради возлюбленной бизнесмен не только бросил жену, но и предал приятеля, ведь он был частым гостем в доме телеведущего.

Как сообщила адвокат Елены Товстик Екатерина Гордон, Роман купил особняк за 141 миллион рублей. В новое жилье он уже перевез двоих детей, якобы за ними присматривает Полина. Теперь бизнесмен пытается переманить оставшихся наследников. Товстик явно настраивает детей против матери. Роман даже создал Telegram-канал, в котором публикует компромат на Елену.

Накануне бизнесмен опубликовал шокирующее видео. Товстик позвонил по видеосвязи старшей дочери, которая приехала в дом к маме навестить младшую сестру. Но во время встречи разыгралась настоящая драма. Младшая девочка плакала, что тоже хочет жить с папой.

"Она хочет выехать, а мама так ее схватила. Она орала, говорила: "Больно. Я не хочу. Отпусти меня мама". Потом сказала: "Я тебя ненавижу. Отпусти". И вот она сейчас в истерике сидит и у нее слезы из-за мамы. Ее всю трясет, и меня тоже трясет", — рассказала Роману старшая дочь.

Также на записи слышно, как Елена угрожает наследнице, решившей жить с отцом. Мать пообещала вызвать полицию, если девушка немедленно не покинет дом.

Кадры прокомментировал представитель Товстика. Якобы Роман не хотел вовлекать детей в конфликт, но не видит как иначе повлиять на жену, которая не дает наследникам общаться друг с другом.

"Знаем, что это видео вызовет множество обсуждений и эмоций — скандал и вмешательство полиции из-за того, что мама не разрешает родным детям общаться. Сейчас Елена вызывает полицию на собственную дочь лишь потому, что та хотела взять младшую в гости к папе и привести ее обратно", — сообщается в Telegram-канале Товстика.