Атаки якобы неопознанных БПЛА на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве шведских властей. Такое заявление сделала в пятницу, 22 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер ведомства, невмешательством и игнорированием таких инцидентов Стокгольм нарушает свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Шведские власти, судя по происходящему, не в состоянии контролировать соблюдение и собственного законодательства — над территориями посольства и торгового представительства России в Швеции законом установлена бесполетная зона. Но дроны, тем не менее, там появляются.

Россия требует предпринять меры по обеспечению физической безопасности и неприкосновенности российских загранпредставительств, цитирует Захарову официальный сайт МИД России.

В мае сообщалось, что посольство России в Швеции за месяц одиннадцать раз подверглось нападениям беспилотников, которые сбрасывали емкости с краской. В некоторых случаях пострадали автомобили, принадлежащие дипломатической миссии. При этом возможности по охране у российских дипломатов ограничены.

При этом Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания объединяют военные ресурсы из-за стремления противостоять России, которая якобы им угрожает. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это случилось впервые со времен Кальмарской унии 1400-х годов.