Для Украины в рамках попыток урегулирования конфликта с Россией "желательно сразу трехсторонний формат" встречи на высшем уровне — с привлечением президента США. Такое заявление сделал в пятницу, 22 августа, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Зеленский, который прежде активно требовал устроить ему личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, теперь отказывается от двустороннего формата, оправдываясь тем, что у нас нет никаких договоренностей с русскими — мы договаривались с Трампом".

По утверждению главы киевского режима, "мы говорили про трехстороннюю встречу", потом "была связь с российской стороной". В итоге Дональд Трамп, как уверяет Зеленский, сказал: "Давайте сделаем сначала двухсторонний трек — и это по позиции русских — а потом трехсторонний".

Выдвинув такое условие продолжения контактов по мирному урегулированию, Владимир Зеленский сам же себя опроверг: "Я не хочу, чтобы мы ставили любые условия, которые потом кто-то будет использовать как препятствия для завершения войны". Тем не менее, он повторил, что предпочитает трехсторонний формат общения личной встрече с Владимиром Путиным.

Этому предшествовало заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что личная встреча российского лидера с Зеленским еще не запланирована, однако Владимир Путин будет к ней готов, когда для этого появится повестка.