Виторган высказался о слухах, что Собчак родила сына не от него

Максим Виторган уже несколько лет вынужден читать сообщения от доброжелателей, которые уверяют, что Ксения Собчак родила сына Платона не от актера. Якобы мальчик совершенно не похож на отца.

Первым слух о неверности Собчак пустил музыкант Сергей Шнуров. Он публично заявил, что Платон похож не на Виторгана, а на одного из старых друзей Ксении. 

Интересно, что в тот момент журналистка и музыкант находились не в лучших отношениях. Когда Шнуров разводился с женой Матильдой телеведущая встала на сторону подруги. Это очень сильно задело музыканта, с тех пор Сергей не упускал возможности едко высказаться о Ксении, а она отвечала не менее остро.

Однажды за Собчак даже вступился ее второй муж Константин Богомолов. Режиссер заявил, что в лице Шнурова можно наблюдать уникальный процесс деградации.

С тех пор прошло несколько лет, но Виторган все еще вынужден комментировать давние слухи. Так, после очередной волны хейта Максим опубликовал фото с сыновьями — Платоном и старшим наследником Даниилом от первого брака. Под снимками актер с юмором написал: "Слет "детей Капкова" проходит в теплой дружеской атмосфере…"

Поклонники поддержали Виторгана, отметив, что у него превосходное чувство юмора. Мол, все бы так относились к негативу, и хейтерам стало бы не интересно выплескивать свою ненависть.