Политолог Сергей Марков* признан иностранным агентом

Министерство юстиции России обновило в пятницу, 22 августа, реестр лиц и организаций, признанных иностранными агентами. Статус иноагента, в частности, получил политолог Сергей Марков*.

Как уточняется на официальном сайте Минюста, Марков* выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом. Он также распространял фейки о российской власти.

Большой резонанс получила похвала Сергея Маркова* в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, когда тот высказался в поддержку киевского режима и заявил, что Украина не должна "соглашаться на оккупацию".

Иностранными агентами признаны также музыкант Дмитрий Нюберг*, активистка Раджана Дугарова*, запрещенный в священнослужении протоиерей Андрей Кордочкин*, проекты "Алиф ТВ"* и Tamizdatproject*.

Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключен фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга".

Полный список иностранных агентов опубликован на официальном сайте Министерства юстиции России.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и включенное в соответствующий реестр