Глава ФИФА впервые за несколько лет прислал поздравление российскому футболисту

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино впервые за несколько лет поздравил российского футболиста с днем рождения официальным письмом.

Как уточняет ТАСС, поздравления поступили полузащитнику московского "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александру Мостовому — 22 августа ему исполнилось 57 лет.

В послании Инфантино выражается "благодарность за вашу непоколебимую приверженность и неоценимую поддержку в объединении мира посредством футбола".

По словам Мостового, прежде он таких писем не получал, хотя приходили поздравления от ФИФА на телефон.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уклонился от объяснений по поводу того, почему организация демонстрирует разный подход в вопросе санкций против России и Израиля. Он потребовал, чтобы ему не задавали "такие вопросы".

Между тем Украинская ассоциация футбола разослала спортивным ассоциациям письма с требованием "немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи". Так в Киеве пытаются сорвать товарищеские матчи с участием сборной России.