Предложения по изменению курсов школьных предметов — это результат большой работы. Такое заявление сделал в пятницу, 22 августа, первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Михаил Берулава.

Парламентарий объяснил в интервью "Подъему", почему Министерство просвещения России предлагает сократить количество часов, отводимых на изучение иностранных языков, в пятых-девятых классах школ.

Берулава заверил, что такие инициативы выдвигаются "не просто с бухты-барахты" и политика не имеет к ним отношения. В прежние времена в школьную программу добавили уроки иностранного языка без надлежащего анализа, а сейчас пытаются найти золотую середину.

Депутат отметил: "Давайте поверим нашим коллегам из Министерства просвещения, и время покажет. А это не то, что политический какой-то ход — нет".

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Он разрешает размещение в нашей стране вывесок, рекламы и указателей только на русском языке, а также воспрещает называть жилые комплексы и микрорайоны на иностранный манер.

Глава государства подчеркивал, что Россия не борется с чужими ценностями, а защищает свои. Владимир Путин пояснил, что в нашей стране считается священным право говорить на родном языке и хранить веру отцов, пока глобалистские элиты грубо вмешиваются в дела разных стран с помощью "культуры отмены".