Невестка-стриптизерша выставила Наташу Королеву в важный день: "Нам есть к чему стремиться!"

Архип Глушко и его возлюбленная бывшая стриптизерша Мелисса отметили первую годовщину свадьбы. В важный день девушка не только поздравила любимого мужа, но и обратилась к свекрови.

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко женился в августе прошлого года. Свадьба Архипа прошла в годовщину бракосочетания его родителей. Теперь в семье двойной праздник.

Накануне Мелисса выставила в Сеть свадебную фотографию, на которой запечатлены не только они с Архипом, но еще и Наташа с Сергеем. "Ровно год прошел, а у родителей 22 года. У нас есть потрясающий пример, и нам есть к чему стремиться. С праздником нашей семьи", — подписала невестка Королевой снимок.

Также девушка похвасталась подарком от мужа. Архип серьезно потратился, чтобы порадовать любимую. Что именно ей купил супруг, Мелисса не сообщила, но показала красный пакетик с логотипом Cartier.

Наташа Королева также поздравила Архипа и Мелиссу. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" опубликовала романтическое видео с супругами, отдыхающими на скамье на ВДНХ. "Дети, с годовщиной!" — написала певица.