Минцифры подтвердило массированную DDoS-атаку на "Госуслуги" из-за рубежа

Портал "Госуслуги" с 12:00 мск пятницы, 22 августа, подвергается массированной DdoS-атаке, которая исходит из другого государства. Об этом рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ведомство подтвердило, что по этой причине некоторые пользователи "Госуслуг" могут столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика.

Однако все атаки успешно отражаются, в целом портал работает в штатном режиме, заверили в Минцифры.

Для обеспечения информационной безопасности ресурса выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, способная обрабатывать миллиарды событий информационной безопасности в сутки, цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские власти решили полностью изменить систему портала "Госуслуги", переведя ее от разрозненных сервисов к "жизненным ситуациям". Также предусмотрено внедрение строгих стандартов качества оказания услуг и персональная ответственность сотрудников ведомств за каждую услугу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что нашей стране есть что показать и чем гордиться в цифровой сфере. Также политик заявил, что Россия готова поделиться лучшими практиками, наработанными в области цифровизации, со своими партнерами.